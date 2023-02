Ventiquattresima puntata del programma Nero&Verde su TRC e Telereggio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Questa sera su TRC e Telereggio andrà in onda una nuova puntata settimanale TV “Nero&Verde”. Ecco i contenuti: Intervista al Resp. Sett. Giovanile Francesco Palmieri, vincitore del premio “Mino Favini” quale miglior responsabile di settore giovanile Stag. Sportiva 21-22 Presentazione partita Lecce -Sassuolo Estratto conferenza stampa di Mister Dionisi prima di Lecce – Sassuolo Reportage con le società F.C. Consolata, affiliata al progetto “Generazione S” Gli appuntamenti del week-end, info su orari e biglietteria Il settimanale di approfondimento “Nero&Verde”, giunto alla sesta stagione, segue il mondo Sassuolo a 360°, dando visibilità alla Prima Squadra, al Settore Femminile, Giovanile e a tutti i progetti ed eventi neroverdi. Conduttore del programma è Stefano Michelini, capo redattore della redazione sportiva di TRC. La ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Questa sera su TRC eandrà in onda una nuovasettimanale TV “Nero&Verde”. Ecco i contenuti: Intervista al Resp. Sett. Giovanile Francesco Palmieri, vincitore del premio “Mino Favini” quale miglior responsabile di settore giovanile Stag. Sportiva 21-22 Presentazione partita Lecce -Sassuolo Estratto conferenza stampa di Mister Dionisi prima di Lecce – Sassuolo Reportage con le società F.C. Consolata, affiliata al progetto “Generazione S” Gli appuntamenti del week-end, info su orari e biglietteria Il settimanale di approfondimento “Nero&Verde”, giunto alla sesta stagione, segue il mondo Sassuolo a 360°, dando visibilità alla Prima Squadra, al Settore Femminile, Giovanile e a tutti i progetti ed eventi neroverdi. Conduttore delè Stefano Michelini, capo redattore della redazione sportiva di TRC. La ...

