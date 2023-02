Varsavia: 'Abbiamo consegnato all'Ucraina 4 carri armati Leopard' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ad un anno dall'invasione la guerra in Ucraina non si ferma. Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha dichiarato che il suo Paese ha consegnato all'Ucraina 4 carri armati Leopard avanzati. ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ad un anno dall'invasione la guerra innon si ferma. Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha dichiarato che il suo Paese haall'avanzati. ...

