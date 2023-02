VARIAZIONI CANALE 5: MAURIZIO COSTANZO SHOW E UNO SPECIALE DI VERISSIMO (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sabato 25 e domenica 26 febbraio proseguirà su CANALE 5 il lungo omaggio a MAURIZIO COSTANZO. Mentre l’Italia piange uno dei padri nobili della televisione nonché indiscusso maestro del giornalismo, la sua tv a cui dedicato tutta la vita professionale lo ricorda a partire da Mediaset. In prima serata, al posto di C’è Posta per Te, verranno trasmesse due storiche puntate del MAURIZIO COSTANZO SHOW. Si parte alle 21.30 con “In Ordine Alfabetico”, ovvero lo SPECIALE dove COSTANZO e Mentana intervistano Vittorio Gassmann, Alberto Sordi (20 anni dalla morte) e Monica Vitti. A seguire, “I Tre Tenori” con Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello sul palco del Teatro Parioli di Roma. Domenica pomeriggio, sempre su CANALE 5, ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sabato 25 e domenica 26 febbraio proseguirà su5 il lungo omaggio a. Mentre l’Italia piange uno dei padri nobili della televisione nonché indiscusso maestro del giornalismo, la sua tv a cui dedicato tutta la vita professionale lo ricorda a partire da Mediaset. In prima serata, al posto di C’è Posta per Te, verranno trasmesse due storiche puntate del. Si parte alle 21.30 con “In Ordine Alfabetico”, ovvero lodovee Mentana intervistano Vittorio Gassmann, Alberto Sordi (20 anni dalla morte) e Monica Vitti. A seguire, “I Tre Tenori” con Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello sul palco del Teatro Parioli di Roma. Domenica pomeriggio, sempre su5, ...

