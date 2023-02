Vandali antisportivi spaccano la targa dedicata a Lenzini

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 febbraio 2023)hanno spaccato a martellate la– Iche due giorni or sono hanno imbrattato laall’ex presidente della Lazio Umbertosono tornati al parco di Boccea spaccando a martellate larestaurata ieri dall’Ama. Invece di spingere la squadra per cui fanno il tifo a cercare di giocare in modo da prevalere nella perenne sfida con i cugini laziali, preferiscono prendersela con una innocente lastra di marmo che gli sportivi, quelli veri, hanno posto a memoria di un leale presidente avversario, vincitore di uno storico scudetto. I veri sportivi giallorossi non hanno certo partecipato all’opera stupidamenteca di quattro tifosi per ...