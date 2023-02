Van Microfoni Gate | Edoardo Donnamaria svela | “Ho detto di peggio”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 24 febbraio 2023) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 è stata veramente molto dura, soprattutto per alcuni concorrenti della casa. Chi ha seguito l’appuntamento in prima serata con Alfonso Signorini, sa perfettamente a che cosa ci stiamo riferendo. I vipponi in questione sonoTavassi, Micol Incorvaia,e Nicole Murgia. Se i primi due hanno staccato iambientali del van per godersi una notte d’amore,ha rivelato di aver incontrato i genitori al seggio elettorale. L’attrice invece hato delle informazioni dall’esterno che ha letto prima di entrare in casa. Come se non bastasse, i vipponi hanno parlato di argomenti volgari e, infrangendo il regolamento, sono finiti tutti al televoto. Dopo la puntata però sono tornati a parlare di quanto accaduto ...