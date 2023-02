Van Gate al GF Vip, Guendalina Tavassi interviene, durissimo sfogo: “Processo pesante!” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo il van Gate di ieri sera, Guendalina Tavassi ha preso le difese di Edoardo, Micol, la Murgia e Donnamaria, “incastrati” da alcuni audio sospetti mentre credevano di non essere intercettati dai microfoni del Grande Fratello Vip. Van Gate al GF Vip, Guendalina Tavassi interviene Secondo il parere di Luca Onestini, questo sarebbe stato solo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo il vandi ieri sera,ha preso le difese di Edoardo, Micol, la Murgia e Donnamaria, “incastrati” da alcuni audio sospetti mentre credevano di non essere intercettati dai microfoni del Grande Fratello Vip. Vanal GF Vip,Secondo il parere di Luca Onestini, questo sarebbe stato solo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Van Gate al GF Vip, Guendalina Tavassi interviene, durissimo sfogo: “Processo pesante!” - MiaDrojette : RT @XeloSA96: I Spartani che stanno palesemente perculando tutto il cazziatone del Van Gate ?? a me fa ridere così ! #Gfvip - Buosilvia : RT @XeloSA96: I Spartani che stanno palesemente perculando tutto il cazziatone del Van Gate ?? a me fa ridere così ! #Gfvip - inxlouiseyes : RT @GIOVYB94: ok non abbiamo avuto Oriana nel van gate ma il prezzo da pagare é stato il nostro funerale #oriele #gfvip - SaraTartaglia8 : @GiuliaG06518013 Il van gate era la sera dopo -