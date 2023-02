(Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’ta l’elezione deldella. Dopo il dibattito in Consiglio sul programma di governo che il candidato della maggioranza autonomista-progressista, Renzo Testolin aveva presentato questa mattina, non sono stati raggiunti iall’elezione. Dopo le dimissioni delErik Lavevaz, il consigliere dell’Union Valdôtaine Testolin non ha, infatti, ottenuto i 18per essere eletto adella. Ha infatti riportato solo 17, mentre vi sono state 1 scheda nulla, 13 bianche, 1 voto a favore del consigliere Rosaire 1 al consigliere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Valle D’Aosta, salta elezioni nuovo presidente Regione: mancati i voti necessari - MauS0303 : @20_Carmen_04 @elpepito_78 @Aresseo ...perché la meno popolata sia la valle d'Aosta..avrà errato?? - vivereitalia : Valle D'Aosta, salta elezioni nuovo presidente Regione: mancati i voti necessari - fisco24_info : Valle D’Aosta, salta elezioni nuovo presidente Regione: mancati i voti necessari: (Adnkronos) - Il consigliere dell… - ledicoladelsud : Valle D’Aosta, salta elezioni nuovo presidente Regione: mancati i voti necessari -

E' saltata l'elezione del nuovo presidente della Regione. Dopo il dibattito in Consiglio sul programma di governo che il candidato della maggioranza autonomista - progressista, Renzo Testolin aveva presentato questa mattina, non sono stati ..."Dobbiamo mettere ladavanti a tutti - ha proseguito - e questo blocco di destra, di sinistra, non è più attuale. Mi ha infastidito vedere sul banco degli imputati l'Uv, come se ...

Testolin dopo il voto, c'è solo amarezza - Valle d'Aosta Agenzia ANSA

La Val d’Aosta resta al centrosinistra: Testolin torna presidente Il Fatto Quotidiano

Valle d'Aosta, salta l'elezione del nuovo presidente TGCOM

Cosa vedere in Valle d'Aosta, la regione più piccola d'Italia Scambieuropei