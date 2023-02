Valeria Fioravanti, lo struggente addio tra lacrime e rabbia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Valeria Fioravanti, il giorno dell’addio. L’estremo saluto dove all’indicibile dolore si è unita una malcelata rabbia e un forte grido di giustizia. Sono in tanti ad aspettarla. Sono in tanti a volerle tributare l’estremo saluto, perché è giusto salutare così, come è ingiusto morire così. Morire a ventisette anni è qualcosa di innaturale. Diventa inaccettabile quando una morte, a ventisette anni, doveva, e poteva, essere evitata. Valeria Fioravanti (Foto ANSA – formatonews.it)I genitori, la sorella, i parenti, gli amici, i colleghi di papà Stefano e tante persone comuni che nemmeno conoscevano Valeria Fioravanti. Sono tutti lì, ad aspettarla. Hanno letto i giornali, conosciuto la sua storia. Una storia che gronda ... Leggi su formatonews (Di venerdì 24 febbraio 2023), il giorno dell’. L’estremo saluto dove all’indicibile dolore si è unita una malcelatae un forte grido di giustizia. Sono in tanti ad aspettarla. Sono in tanti a volerle tributare l’estremo saluto, perché è giusto salutare così, come è ingiusto morire così. Morire a ventisette anni è qualcosa di innaturale. Diventa inaccettabile quando una morte, a ventisette anni, doveva, e poteva, essere evitata.(Foto ANSA – formatonews.it)I genitori, la sorella, i parenti, gli amici, i colleghi di papà Stefano e tante persone comuni che nemmeno conoscevano. Sono tutti lì, ad aspettarla. Hanno letto i giornali, conosciuto la sua storia. Una storia che gronda ...

