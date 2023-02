Valentina Vignali | il costume cede in spiaggia | fuori tutto il davanzale | pazzesco – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 24 febbraio 2023)ha pubblicato unagrafia mostruosa sul suo profilo di Instagram: la cestista ha messo in mostrail suoè una delle sportive più famose d’Italia: la nativa di Rimini gioca a pallacanestro anche se a fine stagione arriverà il ritiro. Il suo amore per il basket non conosce limiti: Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.