Valditara condanna la lettera della preside sul fascismo, "Lettera del tutto impropria" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una "Lettera del tutto impropria" perche' "non compete a una preside lanciare messaggi di questo tipo" e perche' in "Italia non c'e' alcuna deriva violenta e autoritaria, non c'e' alcun pericolo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una "del" perche' "non compete a unalanciare messaggi di questo tipo" e perche' in "Italia non c'e' alcuna deriva violenta e autoritaria, non c'e' alcun pericolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mauroberruto : Il Ministro dell’istruzione, del merito e della propaganda #Valditara spieghi dove sta l’”atto improprio” nella con… - GiovaQuez : Un gruppo di fascisti picchia dei ragazzi davanti la loro scuola. Dal Governo nessuna condanna. La preside scrive… - ZanAlessandro : Le minacce di #Valditara contro la Preside del Da Vinci suonano come un “bravi” agli aggressori fascisti di Firenze… - Torakjkj : RT @idrossido: Valditara, da quando si è insediato e con le sue dichiarazioni, ha ampiamente dimostrato di non essere idoneo al ruolo che r… - AleTheMuffinMan : RT @idrossido: Valditara, da quando si è insediato e con le sue dichiarazioni, ha ampiamente dimostrato di non essere idoneo al ruolo che r… -