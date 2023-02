Valditara boccia la preside di Firenze e le opposizioni insorgono

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo il post del collettivo studentesco di Torino in cui veniva ritratto a testa in giù il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe, prova a spegnere le polemiche. «Lettera impropria. In Italia non c'è alcuna deriva fascista autoritaria. Se l'atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario prendere provvedimenti» ha dichiarato il ministro in diretta su Mattino 5 rispondendo alla lettere che Annalisa Savino,del liceo del liceo Da Vinci di, ha scritto ai suoi studenti. E sulle minacce ricevute: «Mi aspetto solidarietà dall'opposizione, ma al momento non è arrivata. La aspetto anche dallache ha scritto questa missiva. Vediamo se mi scrive». La dirigente aveva scritto una lettera agli studenti del suo liceo in cui parlava di «disgustoso rigurgito fascista» condannando ...