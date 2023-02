Valanga Rigopiano | chiuso il processo | delusione in aula

Leggi su zon

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Ladiè stato un evento disastroso verificatosi il 18 gennaio 2017 a, località nel comune di Farindola, Abruzzo. La catastrofe è stata provocata da una slavina che, distaccatasi da una cresta montuosa sovrastante, ha investito l’albergo-Gran Sasso Resort, causando 29 vittime. Solo cinque condanne, di cui tre per responsabilità legate alla sicurezza stradale e all’agibilità del resort, e 25 assoluzioni per la tragedia dell’Hoteldi Farindola, travolto e distrutto, il 18 gennaio del 2017, da una. Questo il quadro della sentenza pronunciata nel pomeriggio di ieri dal gup del Tribunale di Pescara che in dodici minuti di lettura smonta l’inchiesta della locale procura durata 22 mesi, fa sparire il reato di disastro colposo, e ...