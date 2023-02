Vacanza di lusso in Toscana, ecco il resort di Antonino Cannavacciuolo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Siete alla ricerca di un’esperienza di lusso, alta gastronomia e relax in Toscana? Il resort LAQUA VINEYARD di Antonino Cannavacciuolo è la risposta perfetta. Situato nell’incantevole borgo di Casanova, vicino a Pisa, questo retreat combina la gastronomia di alta qualità (con una stella Michelin) con l’ospitalità di prima classe. E non solo: grazie al recente restyling ogni dettaglio dell’hotel è stato curato con la massima attenzione per garantire un’esperienza indimenticabile. Chi è alla ricerca di una Vacanza di lusso in Toscana, non c’è dubbio che debba guardare con interesse al nuovo resort di Antonino Cannavacciuolo; LACQUA VINEYARD di Casanova, il quarto della serie, è una meta di alto ... Leggi su moltouomo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Siete alla ricerca di un’esperienza di, alta gastronomia e relax in? IlLAQUA VINEYARD diè la risposta perfetta. Situato nell’incantevole borgo di Casanova, vicino a Pisa, questo retreat combina la gastronomia di alta qualità (con una stella Michelin) con l’ospitalità di prima classe. E non solo: grazie al recente restyling ogni dettaglio dell’hotel è stato curato con la massima attenzione per garantire un’esperienza indimenticabile. Chi è alla ricerca di unadiin, non c’è dubbio che debba guardare con interesse al nuovodi; LACQUA VINEYARD di Casanova, il quarto della serie, è una meta di alto ...

