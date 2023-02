“Usano la Russia per ingrandirsi”. Cosa sa Friedman sui rapporti Usa-Cina (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alan Friedman, giornalista e scrittore, è ospite della puntata del 24 febbraio di Coffee Break, talk show mattutino di La7 condotto da Andrea Pancani, e analizza l'attuale situazione geopolitica, non soltanto soffermandosi sulla guerra in Ucraina, ma toccando in particolare la tematica dei rapporti tra Usa e Cina: “Nel contesto globale di una scena politica internazionale che è stata molto danneggiata, turbata ed è in fase di cambiamento c'è la Cina che si comporta da opportunista, ha un potere crescente, sarà la superpotenza economica del 21° secolo, tra 10-20 anni. È naturale che con Joe Biden che mette la Nato e l'Occidente contro l'invasione di Vladimir Putin e allo stesso tempo ha provocato Xi Jinping e la Cina su Taiwan, più gli americani provocano la Cina e più il problema ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alan, giornalista e scrittore, è ospite della puntata del 24 febbraio di Coffee Break, talk show mattutino di La7 condotto da Andrea Pancani, e analizza l'attuale situazione geopolitica, non soltanto soffermandosi sulla guerra in Ucraina, ma toccando in particolare la tematica deitra Usa e: “Nel contesto globale di una scena politica internazionale che è stata molto danneggiata, turbata ed è in fase di cambiamento c'è lache si comporta da opportunista, ha un potere crescente, sarà la superpotenza economica del 21° secolo, tra 10-20 anni. È naturale che con Joe Biden che mette la Nato e l'Occidente contro l'invasione di Vladimir Putin e allo stesso tempo ha provocato Xi Jinping e lasu Taiwan, più gli americani provocano lae più il problema ...

