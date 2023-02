Usa, Inflazione Pce in gennaio +0,6%, annuale +5,4% (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'Inflazione negli Stati Uniti resta a livelli alti, con il dato 'core', il più seguito, è aumentato più del dato di dicembre, lo stesso per il dato annuale. La misura preferita dalla Federal Reserve ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'negli Stati Uniti resta a livelli alti, con il dato 'core', il più seguito, è aumentato più del dato di dicembre, lo stesso per il dato. La misura preferita dalla Federal Reserve ...

