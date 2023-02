USA, Il Tennessee è il primo stato a vietare ufficialmente gli spettacoli drag (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Senato dello stato del Tennessee ha approvato, in data 23 febbraio 2023, un disegno di legge che proibisce gli spettacoli drag in pubblico, su cui a breve è attesa la firma del governatore repubblicano Bill Lee. Il Tennessee diventa quindi il primo degli Stati Uniti d’America a vietare ufficialmente le esibizioni pubbliche di drag queen, un vero e proprio fenomeno culturale, a tutti gli effetti una forma d’arte, attorno a cui c’è ancora molta confusione. Vi raccomandiamo... drag queen: né trans, né crossdresser. Un fenomeno culturale (e non da baraccone) Colorate, esagerate, ma soprattutto libere: le drag queen sono un inno ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Senato dellodelha approvato, in data 23 febbraio 2023, un disegno di legge che proibisce gliin pubblico, su cui a breve è attesa la firma del governatore repubblicano Bill Lee. Ildiventa quindi ildegli Stati Uniti d’America ale esibizioni pubbliche diqueen, un vero e proprio fenomeno culturale, a tutti gli effetti una forma d’arte, attorno a cui c’è ancora molta confusione. Vi raccomandiamo...queen: né trans, né crossdresser. Un fenomeno culturale (e non da baraccone) Colorate, esagerate, ma soprattutto libere: lequeen sono un inno ...

