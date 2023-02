Usa: Bezos si butta sul football, vuole la squadra di Washington (Di venerdì 24 febbraio 2023) Jeff Bezos ha dato incarico ad una società di investimenti di New York di valutare la possibilità di acquistare i Washington Commanders, ex Redskins, squadra di football americano della capitale ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Jeffha dato incarico ad una società di investimenti di New York di valutare la possibilità di acquistare iCommanders, ex Redskins,diamericano della capitale ...

