Usa | a febbraio indice fiducia consumatori sale a 67 punti**

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Washington, 24 feb. -(Adnkronos) - Arialzo superiore alle stime per l'dideiamericani, elaborato dall'Università del Michigan, salito a 67 punti contro le stime di 66,4 in aumento del 3% rispetto al dato di gennaio. Si tratta del terzo incremento mensile consecutivo, che porta il sentiment a 17 punti sopra il minimo storico di giugno 2022, anche se il dato è inferiore di quasi 20 punti al di sotto della sua media storica. Nella nota che accompagna i risultati si sottolinea come icon maggiori partecipazioni azionarie hanno mostrato aumenti particolarmente elevati del sentiment.