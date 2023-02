Uova di Pasqua e beneficenza, Selvaggia Lucarelli replica a Fedez: “Ti vedo un po’ confuso” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Uova di Pasqua e beneficenza, Selvaggia Lucarelli replica a Fedez Selvaggia Lucarelli replica a Fedez dopo che quest’ultimo aveva accusato la giornalista di avere “un’ossessione” nei suoi confronti in seguito a un articolo sul modo di fare beneficenza del cantante attraverso delle Uova di Pasqua con la sua immagine e una donazione a una fondazione che fa capo all’imprenditore Carlo De Benedetti. Selvaggia Lucarelli, infatti, ha scritto un articolo su Il Fatto Quotidiano in cui sottolineava come, dietro la vendita delle Uova di Pasqua con l’immagine di Fedez, si ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 febbraio 2023)didopo che quest’ultimo aveva accusato la giornalista di avere “un’ossessione” nei suoi confronti in seguito a un articolo sul modo di faredel cantante attraverso delledicon la sua immagine e una donazione a una fondazione che fa capo all’imprenditore Carlo De Benedetti., infatti, ha scritto un articolo su Il Fatto Quotidiano in cui sottolineava come, dietro la vendita delledicon l’immagine di, si ...

