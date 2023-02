Uomo abbandona cane di 10 anni – è ”troppo vecchio” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tutti coloro che una volta hanno avuto un animale domestico, sanno che tutto quello che si desidera per l’animale è che sia in buona salute, felice e che possa vivere a lungo e stare bene. Ma quando il cane Victor ha compiuto 10 anni, il suo proprietario gli ha spezzato il cuore perché pensava fosse ‘’troppo vecchio’’. Quando anche i cani invecchiano, ogni giorno insieme a loro è un grande regalo. Una coda scodinzolante, adorabili coccole sul divano e vederli giocare con i loro amici a quattro zampe mentre corrono dietro a un giocattolo nel cortile del cane. Fin dall’inizio, siamo consapevoli che noi umani probabilmente vivremo molto più a lungo del cane, e quindi ogni secondo diventa prezioso. Ma sfortunatamente ci sono persone che non la vedono davvero in questo ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tutti coloro che una volta hanno avuto un animale domestico, sanno che tutto quello che si desidera per l’animale è che sia in buona salute, felice e che possa vivere a lungo e stare bene. Ma quando ilVictor ha compiuto 10, il suo proprietario gli ha spezzato il cuore perché pensava fosse ‘’’’. Quando anche i cani invecchiano, ogni giorno insieme a loro è un grande regalo. Una coda scodinzolante, adorabili coccole sul divano e vederli giocare con i loro amici a quattro zampe mentre corrono dietro a un giocattolo nel cortile del. Fin dall’inizio, siamo consapevoli che noi umani probabilmente vivremo molto più a lungo del, e quindi ogni secondo diventa prezioso. Ma sfortunatamente ci sono persone che non la vedono davvero in questo ...

