Uomini e Donne | Teresa Cilia parla della volontà di rifarsi il seno | “Era un sogno che avevo sempre espresso | mi sto facendo un regalo…”

Poco tempo fa, Teresa Cilia aveva annunciato che si sarebbe sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica. Rispondendo alle critiche di alcuni utenti sull'aver fatto il filler alle labbra, l'ex tronista di Uomini e Donne aveva rivelato che avrebbe proseguito con un intervento di mastoplatica additiva. Attraverso un Q&A su Instagram, Teresa ha detto: Eccomi qua, non sono scomparsa. Ho avuto mille cose da fare, il giorno dell'intervento si avvicina sempre di più. Ho completato le ultime cose, ho fatto la valigia…Domani affronterò il primo viaggio, perché lo farò a metà. Ho deciso di andare con la macchina in modo tale da fare un ritorno più tranquillo, così nel caso non dovessi stare bene posso anche fermarmi. La 36enne ha quindi spiegato il motivo che l'ha spinta a decidere di ...

