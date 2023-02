Uomini e Donne spoiler 24 febbraio: Lavinia in crisi, Riccardo fa una confessione (Di venerdì 24 febbraio 2023) La puntata di venerdì 24 febbraio di Uomini e Donne proseguirà da dove si è interrotta la precedente. A tal riguardo, dunque, vedremo che verrà chiamata in causa Lavinia Mauro e altri esponenti del trono over. Dopo aver ampiamente parlato della nuova frequentazione tra Gemma e Silvio, la quale si sta rivelando piuttosto piccante, e L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 24 febbraio 2023) La puntata di venerdì 24diproseguirà da dove si è interrotta la precedente. A tal riguardo, dunque, vedremo che verrà chiamata in causaMauro e altri esponenti del trono over. Dopo aver ampiamente parlato della nuova frequentazione tra Gemma e Silvio, la quale si sta rivelando piuttosto piccante, e L'articolo proviene da KontroKultura.

