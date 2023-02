Uomini e Donne salta dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, oggi non va in onda (Di venerdì 24 febbraio 2023) Appena pochi minuti fa è giunta la triste notizia della morte di Maurizio Costanzo. Il giornalista che ha fatto la storia della radio e della tv si è spento all’età di 84 anni. Una notizia del tutto inaspettata. Come sappiamo, Costanzo era il marito di Maria De Filippi. Tra poco dovrebbe iniziare come di consueto la tradizionale puntata di Uomini e Donne ma è appena stato spiegato che oggi, venerdì 24 febbraio 2023, il programma tv con tronisti e corteggiatori, condotto da Maria, non andrà in onda e salterà il suo appuntamento. Una scelta chiaramente collegata alla tragica scomparsa del marito della De Filippi, a cui tutti noi mandiamo un grande abbraccio. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Uomini e ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 febbraio 2023) Appena pochi minuti fa è giunta la triste notizia della morte di. Il giornalista che ha fatto la storia della radio e della tv si è spento all’età di 84 anni. Una notizia del tutto inaspettata. Come sappiamo,era il marito di Maria De Filippi. Tra poco dovrebbe iniziare come di consueto la tradizionale puntata dima è appena stato spiegato che, venerdì 24 febbraio 2023, il programma tv con tronisti e corteggiatori, condotto da Maria, non andrà ine salterà il suo appuntamento. Una scelta chiaramente collegata alla tragicadel marito della De Filippi, a cui tutti noi mandiamo un grande abbraccio. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica die ...

