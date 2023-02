Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: "Vivo ancora con mia madre per solitudine" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il cavaliere pugliese di Uomini e Donne, intervistato dal settimanale dedicato al programma: "Con Ida speravo in un finale diverso" Leggi su comingsoon (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il cavaliere pugliese di, intervistato dal settimanale dedicato al programma: "Con Ida speravo in un finale diverso"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Gli uomini e le donne della Marina Militare sono un orgoglio, così come il veliero dell’Amerigo Vespucci, che ogg… - galeazzobignami : Grazie a tutti gli uomini e le donne della Marina Militare e all’Amerigo Vespucci per questi 92 anni di attività, s… - matteosalvinimi : Piena solidarietà al vigilante selvaggiamente aggredito. Il taser è uno strumento di buonsenso, fortemente voluto q… - Fili45803346 : @debbyRome @ninazilli Credo che ci si marci sulla solidarietà, siete rappresentate in politica, avete associazioni… - Eowjn : @serracchiani @Montecitorio @Deputatipd Ma le donne non sono uguali agli uomini? Pari diritti, pari doveri. O c'è… -