Uomini e donne oggi 24 febbraio, puntata a rischio: lutto troppo grande per Maria De Filippi (Di venerdì 24 febbraio 2023) La puntata di Uomini e donne oggi 24 febbraio potrebbe essere sospesa. Pochi istanti fa è arrivata la terribile notizia che nessuno si aspettava. Maria De Filippi ha perso per sempre suo marito Maurizio Costanzo venuto a mancare stamattina a Roma. All'età di 84 anni si è spento uno dei più grandi giornalisti e conduttori L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di 'Uomini e Donne' non andrà in onda. - trash_italiano : Mediaset annuncia che la puntata di oggi di Uomini e Donne non andrà in onda. #MaurizioCostanzo - FratellidItalia : ?? Gli uomini e le donne della Marina Militare sono un orgoglio, così come il veliero dell’Amerigo Vespucci, che ogg… - robertopontillo : RT @QuiMediaset_it: In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di 'Uomini e Donne' non andrà in onda. - _pink_567 : RT @trash_italiano: Mediaset annuncia che la puntata di oggi di Uomini e Donne non andrà in onda. #MaurizioCostanzo -