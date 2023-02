Uomini e Donne non va in onda oggi dopo la morte di Maurizio Costanzo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Uomini e Donne non va in onda oggi, 24 febbraio, dopo la morte di Maurizio Costanzo. Brutto colpo per i fan del programma di Maria De Filippi che non solo oggi si sono stretti intorno alla loro beniamina ma che dovranno fare a meno anche di Gemma Galgani e i suoi. Alla notizia della morte di Maurizio Costanzo subito si è pensato alla sospensione dei programmi condotti da Maria de Filippi ma adesso è arrivata la conferma ufficiale. oggi Uomini e Donne non va in onda e Mediaset ha già comunicato che al posto del dating show con protagonista Gemma Galgani e i suoi ci sarà Terra Amara. La soap oggi ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023)non va in, 24 febbraio,ladi. Brutto colpo per i fan del programma di Maria De Filippi che non solosi sono stretti intorno alla loro beniamina ma che dovranno fare a meno anche di Gemma Galgani e i suoi. Alla notizia delladisubito si è pensato alla sospensione dei programmi condotti da Maria de Filippi ma adesso è arrivata la conferma ufficiale.non va ine Mediaset ha già comunicato che al posto del dating show con protagonista Gemma Galgani e i suoi ci sarà Terra Amara. La soap...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di 'Uomini e Donne' non andrà in onda. - trash_italiano : Mediaset annuncia che la puntata di oggi di Uomini e Donne non andrà in onda. #MaurizioCostanzo - FratellidItalia : ?? Gli uomini e le donne della Marina Militare sono un orgoglio, così come il veliero dell’Amerigo Vespucci, che ogg… - GFierli93 : La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare. Gli uomini possono essere analizzati, l… - FeLibero : In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di “Uomini e Donne” non andrà in onda. #uominiedonne #tronoover #mediaset -