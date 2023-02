Uomini e Donne non va in onda, Maria De Filippi in lutto: Canale 5 cambia (Di venerdì 24 febbraio 2023) La notizia della morte di Maurizio Costanzo è giunta del tutto inaspettata. Il conduttore televisivo e radiofonico è scomparso per sempre nella tarda mattinata di venerdì 24 febbraio 2023. Ci saranno dei cambiamenti di palinsesti Mediaset a partire da oggi e fino (almeno) al giorno dei suoi funerali. La puntata di Uomini e Donne non va in onda oggi. Molto probabilmente il dating sentimentale non sarà trasmesso per buona parte della settimana entrante dal momento che Maria De Filippi è in lutto. Rimane da capire la scelta intrapresa per Amici 22: il daytime non dovrebbe andare in onda e la puntata di domenica sostituita. C'è Posta Per Te non va in onda? Maria De Filippi ha perso Maurizio Costanzo Lo ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 24 febbraio 2023) La notizia della morte di Maurizio Costanzo è giunta del tutto inaspettata. Il conduttore televisivo e radiofonico è scomparso per sempre nella tarda mattinata di venerdì 24 febbraio 2023. Ci saranno deimenti di palinsesti Mediaset a partire da oggi e fino (almeno) al giorno dei suoi funerali. La puntata dinon va inoggi. Molto probabilmente il dating sentimentale non sarà trasmesso per buona parte della settimana entrante dal momento cheDeè in. Rimane da capire la scelta intrapresa per Amici 22: il daytime non dovrebbe andare ine la puntata di domenica sostituita. C'è Posta Per Te non va inDeha perso Maurizio Costanzo Lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di 'Uomini e Donne' non andrà in onda. - trash_italiano : Mediaset annuncia che la puntata di oggi di Uomini e Donne non andrà in onda. #MaurizioCostanzo - FratellidItalia : ?? Gli uomini e le donne della Marina Militare sono un orgoglio, così come il veliero dell’Amerigo Vespucci, che ogg… - Ilaria1605 : RT @QuiMediaset_it: In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di 'Uomini e Donne' non andrà in onda. - CadeLaPioggia : @amicii_news Credo che Maria non registrerà fino a settimana prossima inoltrata,uomini e donne se non erro hanno un… -