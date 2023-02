“Uomini e Donne”, Federico Nicotera ad un passo dalla scelta: Alice disperata (Di venerdì 24 febbraio 2023) News tv. . Ogni anno Maria De Filippi con il suo programma Uomini e Donne fa innamorare tantissime persone. Lo show sui sentimenti va in onda ogni giorni, dal lunedì al venerdì, nel primo pomeriggio di Canale 5. Sia il trono Over che quello classico regalano forti emozioni al pubblico da casa. In questi giorni uno dei tronisti, precisamente Federico Nicotera, sembra pronto a fare la sua scelta tra Alice e Carola. Una scelta che sta appassionato i telespettatori, i quali ogni volta rimangono con il fiato sospeso.



