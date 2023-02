Uomini e Donne e Amici oggi 24 febbraio non vanno in onda: è morto Maurizio Costanzo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lutto nel mondo dello spettacolo ma anche del giornalismo a seguito della morte del celebre Maurizio Costanzo. L’uomo è deceduto oggi all’età di 84 anni. Sentimentalmente legato a Maria De Filippi, i due erano insieme dal 1995, in molti adesso si stanno chiedendo se i canonici programmi da lei condotti verranno comunque trasmessi o cambierà la programmazione. Maurizio Costanzo è morto, Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per Te andranno in onda? Cosa cambia Uomini e Donne oggi non andrà in onda, cosa ci sarà al suo posto La puntata del celebre dating show Uomini e Donne oggi, venerdì 24 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lutto nel mondo dello spettacolo ma anche del giornalismo a seguito della morte del celebre. L’uomo è decedutoall’età di 84 anni. Sentimentalmente legato a Maria De Filippi, i due erano insieme dal 1995, in molti adesso si stanno chiedendo se i canonici programmi da lei condotti verranno comunque trasmessi o cambierà la programmazione.e C’è Posta per Te andranno in? Cosa cambianon andrà in, cosa ci sarà al suo posto La puntata del celebre dating show, venerdì 24 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di 'Uomini e Donne' non andrà in onda. - trash_italiano : Mediaset annuncia che la puntata di oggi di Uomini e Donne non andrà in onda. #MaurizioCostanzo - FratellidItalia : ?? Gli uomini e le donne della Marina Militare sono un orgoglio, così come il veliero dell’Amerigo Vespucci, che ogg… - annamaria_ff : RT @mariamacina: Oggi 24 febbraio 2023 è un anno che il Popolo Ucraino è sotto una guerra di aggressione Russa con morti, feriti, distruzio… - Gc1908224Caruso : RT @reieetto: i fan di friends e uomini e donne preoccupati solo che le registrano non vengano rimandate -