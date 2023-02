Uomini e Donne anticipazioni, Lavinia Mauro ha scelto? Le ultime news (Di venerdì 24 febbraio 2023) Quando sceglierà Lavinia Mauro? Ha già scelto, magari in gran segreto, come mormora qualcuno, oppure è ancora lontana dal decidere chi portare fuori dalla trasmissione tra i due corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino? Stando a quanto si apprende dalle ultime notizie che circolano sul web sulla scelta di Lavinia, manca ancora un po’ alla scelta, ovvero alcune settimane o massimo un mese. A differenza del collega Federico Nicotera, infatti, Lavinia sostiene di essere ancora in alto mare e di non avere una preferenza tra i due corteggiatori. Uomini e Donne, quando sceglie Lavinia Mauro? A Uomini e Donne, la tronista romana Lavinia Mauro è sempre ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 febbraio 2023) Quando sceglierà? Ha già, magari in gran segreto, come mormora qualcuno, oppure è ancora lontana dal decidere chi portare fuori dalla trasmissione tra i due corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino? Stando a quanto si apprende dallenotizie che circolano sul web sulla scelta di, manca ancora un po’ alla scelta, ovvero alcune settimane o massimo un mese. A differenza del collega Federico Nicotera, infatti,sostiene di essere ancora in alto mare e di non avere una preferenza tra i due corteggiatori., quando sceglie? A, la tronista romanaè sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Gli uomini e le donne della Marina Militare sono un orgoglio, così come il veliero dell’Amerigo Vespucci, che ogg… - galeazzobignami : Grazie a tutti gli uomini e le donne della Marina Militare e all’Amerigo Vespucci per questi 92 anni di attività, s… - matteosalvinimi : Piena solidarietà al vigilante selvaggiamente aggredito. Il taser è uno strumento di buonsenso, fortemente voluto q… - IncalNero : Non so se le donne di destra sono più belle di quelle di sinistra, certo è che in fatto di uomini hanno gusti molto discutibili. - snnflv : RT @CentroAstalli: Salvare vite in mare: per legge diventa una lotteria solo per i primi fortunati che vengono avvistati. Gli altri rimango… -