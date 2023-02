Uomini e Donne, anticipazioni 24 febbraio: la lettera di Carola, le esterne di Lavinia, ultime news su Riccardo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo aver visto la lite tra Armando e Gianni, tra fraintendimenti e incomprensioni, e Gemma che sta conoscendo meglio Silvio, tra non poca passionalità e massaggi ‘piccanti’, oggi torna Uomini e Donne per l’ultimo appuntamento della settimana. E le emozioni nello studio del dating show più amato e seguito di sempre, a partire dalle 14.45, non mancheranno. La padrona di casa, Maria De Filippi, lascerà spazio a dame e cavalieri del trono over o si tornerà sui giovani, che sono quasi a un passo dalla scelta? La lettera di Carola a Federico a Uomini e Donne Oggi si tornerà a dove eravamo rimasti ieri, quindi a Carola, Federico e Alice. Che sono al centro dello studio. Carola si è dichiarata al tronista con una lettera: ha messo da parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo aver visto la lite tra Armando e Gianni, tra fraintendimenti e incomprensioni, e Gemma che sta conoscendo meglio Silvio, tra non poca passionalità e massaggi ‘piccanti’, oggi tornaper l’ultimo appuntamento della settimana. E le emozioni nello studio del dating show più amato e seguito di sempre, a partire dalle 14.45, non mancheranno. La padrona di casa, Maria De Filippi, lascerà spazio a dame e cavalieri del trono over o si tornerà sui giovani, che sono quasi a un passo dalla scelta? Ladia Federico aOggi si tornerà a dove eravamo rimasti ieri, quindi a, Federico e Alice. Che sono al centro dello studio.si è dichiarata al tronista con una: ha messo da parte ...

