Uomini e Donne, anticipazioni 24 febbraio: Gianni Sperti compie un gesto clamoroso (Di venerdì 24 febbraio 2023) Uomini e Donne, anticipazioni 24 febbraio: eccoci alla fine di una nuova settimana. La “scelta” di Federico Nicotera e sempre più vicina, mentre ci sarà un nuovo “no” per Riccardo Guarnieri … Gianni Sperti prenderà una decisione con una corteggiatrice. Vediamo di che cosa si tratta! Uomini e Donne, anticipazioni 24 febbraio: Gianni Sperti va a riprendere una corteggiatrice Nella puntata di ieri abbiamo visto Federico Nicotera confermare che la sua “scelta” è finalmente vicina. Alice si è detta certa che sarà scartata e Carola si è dichiarata al tronista per lettera (poi ne ha parlato anche lei). Questo pomeriggio vedremo che Nicotera vorrà fare un ballo con quest’ultima, facendo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 febbraio 2023)24: eccoci alla fine di una nuova settimana. La “scelta” di Federico Nicotera e sempre più vicina, mentre ci sarà un nuovo “no” per Riccardo Guarnieri …prenderà una decisione con una corteggiatrice. Vediamo di che cosa si tratta!24va a riprendere una corteggiatrice Nella puntata di ieri abbiamo visto Federico Nicotera confermare che la sua “scelta” è finalmente vicina. Alice si è detta certa che sarà scartata e Carola si è dichiarata al tronista per lettera (poi ne ha parlato anche lei). Questo pomeriggio vedremo che Nicotera vorrà fare un ballo con quest’ultima, facendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Gli uomini e le donne della Marina Militare sono un orgoglio, così come il veliero dell’Amerigo Vespucci, che ogg… - galeazzobignami : Grazie a tutti gli uomini e le donne della Marina Militare e all’Amerigo Vespucci per questi 92 anni di attività, s… - matteosalvinimi : Piena solidarietà al vigilante selvaggiamente aggredito. Il taser è uno strumento di buonsenso, fortemente voluto q… - pigi02 : RT @DSantanche: Credo che la politica debba ascoltare sempre di più le associazioni di categoria, fatte di donne e uomini che lavorano e ch… - AndruscaMonica : Certo entrato come ex di Belen uscito peggio...cosa ha fatto al gf aperte stare sotto le coperte con le donne?Io co… -