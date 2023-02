Uomini e Donne, Alessandro e Pamela spiazzano dopo l'uscita: figlio in arrivo? (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alessandro Sposito e Pamela Fersini hanno abbandonato Uomini e Donne dando luogo ad un'uscita di scena davvero molto commovente. Il cavaliere, infatti, ha fatto recapitare in studio un regalo per la sua dama, al cui interno c'era uno splendido anello. A distanza di qualche giorno dalla «scelta», i due si sono lasciati andare nel corso di un'intervista rilasciata a «Uomini e Donne Magazine», in edicola a partire da oggi, 24 febbraio. In tale occasione, i due protagonisti hanno fatto delle confessioni davvero molto importanti in merito a quello che rappresentano l'uno per l'altra. Tra le varie cose dette, poi, è saltato fuori anche l'argomento figli. Ebbene, a quanto pare, entrambi sembrerebbero assolutamente pronti ad averne uno. Alessandro e ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 24 febbraio 2023)Sposito eFersini hanno abbandonatodando luogo ad un'di scena davvero molto commovente. Il cavaliere, infatti, ha fatto recapitare in studio un regalo per la sua dama, al cui interno c'era uno splendido anello. A distanza di qualche giorno dalla «scelta», i due si sono lasciati andare nel corso di un'intervista rilasciata a «Magazine», in edicola a partire da oggi, 24 febbraio. In tale occasione, i due protagonisti hanno fatto delle confessioni davvero molto importanti in merito a quello che rappresentano l'uno per l'altra. Tra le varie cose dette, poi, è saltato fuori anche l'argomento figli. Ebbene, a quanto pare, entrambi sembrerebbero assolutamente pronti ad averne uno.e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di 'Uomini e Donne' non andrà in onda. - trash_italiano : Mediaset annuncia che la puntata di oggi di Uomini e Donne non andrà in onda. #MaurizioCostanzo - FratellidItalia : ?? Gli uomini e le donne della Marina Militare sono un orgoglio, così come il veliero dell’Amerigo Vespucci, che ogg… - airplaneoversea : è molto triste che ci siano solo loro. Nel panorama internazionale ci sono tante donne ma in ogni caso non riescono… - dilul68 : È normale che le donne siano più guerrafondaie degli uomini. Tanto in guerra ci vanno loro. -