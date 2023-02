Un'ombra calda ridisegna lo sguardo, in equilibrio perfetto tra sinuosità e rigore: è il beauty look Emporio Armani AI 23/24. I dettagli dal backstage (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un’ombra nuda, graficamente perfetta eppure allo stesso tempo morbida. È il focus del beauty look dello show Emporio Armani alla MFW stagione autunno inverno 2023/24. Perché il nudo ha mille, elegantissime, vite. E questa è ne è l’ennesima prova, firmata Linda Cantello, International make up artist Giorgio Armani beauty, che, con un tocco sullo sguardo e un blush trasformista, crea la magia di un look effortless chic, tutti i giorni. MFW AI 23/24, i best beauty look guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un’nuda, graficamente perfetta eppure allo stesso tempo morbida. È il focus deldello showalla MFW stagione autunno inverno 2023/24. Perché il nudo ha mille, elegantissime, vite. E questa è ne è l’ennesima prova, firmata Linda Cantello, International make up artist Giorgio, che, con un tocco sulloe un blush trasformista, crea la magia di uneffortless chic, tutti i giorni. MFW AI 23/24, i bestguarda le foto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IOdonna : Un'ombra calda ridisegna lo sguardo, in equilibrio perfetto tra sinuosità e rigore: è il beauty look Emporio Armani… - GaiaViscianoo : RT @MjollnirrA: Questi ai Caraibi, mare, sole, temperature sopra i 40 gradi anche all’ombra e noi da casa col plaid, la tisanina e la borsa… - MjollnirrA : Questi ai Caraibi, mare, sole, temperature sopra i 40 gradi anche all’ombra e noi da casa col plaid, la tisanina e… - isaacguila : Buscant l’ombra per #Fuerteventura. Quina calda! ???? - mauriziopezzot1 : RT @cecchi_giovanna: I morti parlano di più ma all'orecchio, e i viventi sono una mano calda e un tetto, somma di guadagni e perdite. C… -