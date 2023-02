UNOMATTINA | GRANDE SUCCESSO PER IL CONTENITORE MATTUTINO DI RAI1

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Sempre bene la Uno Mattina di Massimiliano Ossini che nonostante sia finito ormai da giorni l’effetto Sanremo e sopratutto succube del disastro del traino che la prima rete Rai ha ormai da mesi, riesce a realizzare numeri oltre le aspettative. Uno Mattina nella puntata di ieri, 23 febbraio, realizza il 19.3% di share con 885.000 spettatori nonostante il pessimo traino e ildi Fiorello su Rai2 al 18,9%. Ossini riesce a tenere e riportare il pubblico della mattina su, nonostante le mille criticità che conosciamo. La conduzione in solitaria e la sua nuova Uno Mattina ha ormai consolidato da mesi il format e piace al pubblico Rai.

