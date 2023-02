Uno studio dimostra che dormire bene aiuta a vivere più a lungo (Di venerdì 24 febbraio 2023) dormire molto e bene potrebbe allungare la vita delle persone. Potrebbe sembrare una scusa per non alzarsi dal letto di mattina, ma è il risultato di uno studio presentato alla Annual Scientific Session dell’American College of Cardiology. Alcuni studiosi hanno dimostrato che l’aspettativa di vita di chi dorme bene è più alta rispetto alle persone che hanno problemi col sonno. La ricerca si è basata sui dati relativi a 172.321 persone con un’età media di 50 anni. I partecipanti sono stati monitorati in media per 4,3 anni. Durante questo periodo 8.681 persone sono morte per diverse cause: 2.610 (30%) per malattie cardiovascolari 2.052 (24%) per tumore 4.019 (46%) per altre cause Gli studiosi hanno valutato 5 diversi fattori legati alla qualità del sonno per ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023)molto epotrebbe allungare la vita delle persone. Potrebbe sembrare una scusa per non alzarsi dal letto di mattina, ma è il risultato di unopresentato alla Annual Scientific Session dell’American College of Cardiology. Alcunisi hannoto che l’aspettativa di vita di chi dormeè più alta rispetto alle persone che hanno problemi col sonno. La ricerca si è basata sui dati relativi a 172.321 persone con un’età media di 50 anni. I partecipanti sono stati monitorati in media per 4,3 anni. Durante questo periodo 8.681 persone sono morte per diverse cause: 2.610 (30%) per malattie cardiovascolari 2.052 (24%) per tumore 4.019 (46%) per altre cause Glisi hanno valutato 5 diversi fattori legati alla qualità del sonno per ...

