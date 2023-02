Università di Bologna: Concorso per 14 Professori Prima Fascia (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum” ha indetto una Selezione Pubblica per la ricerca di 14 Professori di Prima Fascia, da assegnare a vari settori concorsuali e Dipartimenti. Ben 14 Posti presso l’Università “Alma Mater Studiorum”, per le sedi di Bologna e Rimini, molti di settori interessati, tra cui medicina, arte, ingegneria, botanica, teatro e cinema, storia e filosofia, ingegneria, fisica e astronomia. Serve laurea magistrale, conoscenza di lingue straniere, predisposizione all’insegnamento, consigliata ma non richiesta la residenza in zona. I Docenti parteciperanno alla formazione degli studenti, a cui insegneranno nozioni fondamentali per le materie, presenzieranno ad esami e dibattiti, con Professionalità ed esperienza. I Candidati ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’di“Alma Mater Studiorum” ha indetto una Selezione Pubblica per la ricerca di 14di, da assegnare a vari settori concorsuali e Dipartimenti. Ben 14 Posti presso l’“Alma Mater Studiorum”, per le sedi die Rimini, molti di settori interessati, tra cui medicina, arte, ingegneria, botanica, teatro e cinema, storia e filosofia, ingegneria, fisica e astronomia. Serve laurea magistrale, conoscenza di lingue straniere, predisposizione all’insegnamento, consigliata ma non richiesta la residenza in zona. I Docenti parteciperanno alla formazione degli studenti, a cui insegneranno nozioni fondamentali per le materie, presenzieranno ad esami e dibattiti, con Professionalità ed esperienza. I Candidati ...

