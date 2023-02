United Airlines raddoppia: voli da Napoli per New York due volte al giorno (Di venerdì 24 febbraio 2023) United Airlines annuncia l’incremento del collegamento stagionale Napoli – New York/Newark, con un raddoppio dei voli da una a due volte al giorno durante il picco estivo 2023. Il collegamento sarà operativo dal 6 maggio al 28 ottobre 2023, con un raddoppio delle frequenze dal 23 giugno al 7 settembre 2023. Il collegamento stagionale aggiuntivo da Napoli si aggiunge ai voli giornalieri operati tutto l’anno da Milano e Roma a New York/Newark, ai giornalieri stagionali da Roma a Chicago e Washington Dulles, da Milano a Chicago e da Venezia a New York/Newark, nonché alla nuova tratta stagionale giornaliera Roma – San Francisco, che inizierà il 26 maggio 2023. United è la compagnia aerea ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 febbraio 2023)annuncia l’incremento del collegamento stagionale– New/Newark, con un raddoppio deida una a duealdurante il picco estivo 2023. Il collegamento sarà operativo dal 6 maggio al 28 ottobre 2023, con un raddoppio delle frequenze dal 23 giugno al 7 settembre 2023. Il collegamento stagionale aggiuntivo dasi aggiunge aigiornalieri operati tutto l’anno da Milano e Roma a New/Newark, ai giornalieri stagionali da Roma a Chicago e Washington Dulles, da Milano a Chicago e da Venezia a New/Newark, nonché alla nuova tratta stagionale giornaliera Roma – San Francisco, che inizierà il 26 maggio 2023.è la compagnia aerea ...

