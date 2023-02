Unisannio, a Grottaminarda il nuovo corso di laurea in Scienze biologiche per la diagnostica clinica (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Università del Sannio attiva il corso di laurea in Scienze biologiche per la diagnostica clinica con sede didattica a Grottaminarda. Dall’anno accademico 2023/2024, grazie alla collaborazione con il Comune di Grottaminarda e l’ASL di Avellino, l’ateneo sannita avrà un importante presidio territoriale in Valle Ufita. L’iniziativa sarà presentata il prossimo 27 febbraio, alle ore 10:30, nella Sala Consiliare di Palazzo Portoghesi in Piazza Monumento a Grottaminarda. Interverranno il consigliere delegato alla Sanità ed ai Rapporti con le Istituzioni Universitarie del Comune di Grottaminarda, Antonio Vitale, l’assessore all’Istruzione Marilisa Grillo, il sindaco del comune ufitano ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Università del Sannio attiva ildiinper lacon sede didattica a. Dall’anno accademico 2023/2024, grazie alla collaborazione con il Comune die l’ASL di Avellino, l’ateneo sannita avrà un importante presidio territoriale in Valle Ufita. L’iniziativa sarà presentata il prossimo 27 febbraio, alle ore 10:30, nella Sala Consiliare di Palazzo Portoghesi in Piazza Monumento a. Interverranno il consigliere delegato alla Sanità ed ai Rapporti con le Istituzioni Universitarie del Comune di, Antonio Vitale, l’assessore all’Istruzione Marilisa Grillo, il sindaco del comune ufitano ...

