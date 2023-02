Unione Europea - Viva lelettricoa gasolio! (Di venerdì 24 febbraio 2023) La transizione ecologica e ancor più il passaggio alla mobilità elettrica sono questioni serie, anzi maledettamente serie alla luce delle conseguenze sociali, economiche e industriali che esse comportano. Nessuno mette in dubbio la necessità di contrastare i cambiamenti climatici, ma quando le decisioni sono imposte dall'alto servirebbe un minimo di coerenza per non scadere nella comicità. Emblematico, in questo senso, è quanto accaduto a Lione tra il 9 e il 10 febbraio (ma emerso solo qualche giorno dopo) in occasione di un vertice tra i ministri degli Affari esteri e della Salute dei vari Paesi membri dell'Unione Europea: un incontro dove la mobilità elettrica, imposta dagli organizzatori, ha avuto un... corto circuito. O meglio, l'aiuto del vituperato diesel. A riportare la notizia, con tanto di prova fotografica, è la testata locale Le Progrès e ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 24 febbraio 2023) La transizione ecologica e ancor più il passaggio alla mobilità elettrica sono questioni serie, anzi maledettamente serie alla luce delle conseguenze sociali, economiche e industriali che esse comportano. Nessuno mette in dubbio la necessità di contrastare i cambiamenti climatici, ma quando le decisioni sono imposte dall'alto servirebbe un minimo di coerenza per non scadere nella comicità. Emblematico, in questo senso, è quanto accaduto a Lione tra il 9 e il 10 febbraio (ma emerso solo qualche giorno dopo) in occasione di un vertice tra i ministri degli Affari esteri e della Salute dei vari Paesi membri dell': un incontro dove la mobilità elettrica, imposta dagli organizzatori, ha avuto un... corto circuito. O meglio, l'aiuto del vituperato diesel. A riportare la notizia, con tanto di prova fotografica, è la testata locale Le Progrès e ...

