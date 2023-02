Unicef, in un anno raggiunti 15 mila rifugiati in Italia (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dalla guerra in Ucraina, l'Unicef ha raggiunto oltre 100 mila rifugiati ucraini in Italia: oltre 15 mila attraverso interventi diretti di protezione, prevenzione e risposta alla violenza di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) A undalla guerra in Ucraina, l'ha raggiunto oltre 100ucraini in: oltre 15attraverso interventi diretti di protezione, prevenzione e risposta alla violenza di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Secondo stime Unicef ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, 438 bambini sono stati uccisi e 854 feriti. Ci… - RomaSette : #Ucraina | @UNICEF_Italia: in un anno di guerra, 7,8 milioni di bambini privati di giochi, ricordi e istruzione. Ia… - infoitestero : Un anno di Guerra in Ucraina: al MAXXI di Roma la mostra fotografica “Can you smile for me? L’infanzia sperduta” de… - LexieVillanelle : RT @GiovaQuez: Secondo stime Unicef ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, 438 bambini sono stati uccisi e 854 feriti. Circa 3,4 m… - AndreaVegnaduz1 : RT @GiovaQuez: Secondo stime Unicef ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, 438 bambini sono stati uccisi e 854 feriti. Circa 3,4 m… -