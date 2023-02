Under 15, amichevole all’”Unicusano Training Center” con la Rappresentativa di Lega Pro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ieri pomeriggio l’Unicusano Training Center di via Sabotino ha ospitato l’amichevole tra la nostra Under 15 e la selezione pari età della Lega Pro, guidata in panchina da Daniele Arrigoni. C’erano i dirigenti del settore giovanile rossoverde, con il testa il direttore Antonio Palladinetti (nella foto con mister Arrigoni). La gara, terminata 4-0 per gli ospiti, ha rappresentato un buon test oltre che una preziosa occasione di crescita per i ragazzi di Daniel Schiavi. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ieri pomeriggio l’Unicusanodi via Sabotino ha ospitato l’tra la nostra15 e la selezione pari età dellaPro, guidata in panchina da Daniele Arrigoni. C’erano i dirigenti del settore giovanile rossoverde, con il testa il direttore Antonio Palladinetti (nella foto con mister Arrigoni). La gara, terminata 4-0 per gli ospiti, ha rappresentato un buon test oltre che una preziosa occasione di crescita per i ragazzi di Daniel Schiavi. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

