“Una storia italiana”, Barbacetto presenta il suo nuovo libro che racconta la storia di Berlusconi: “Aiuti più consistenti gli sono arrivati da sinistra” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il titolo è lo stesso dell’opuscolo distribuito da Silvio Berlusconi in milioni di copie a tutte le famiglie del Paese alla vigilia delle elezioni politiche del 2001. “Una storia italiana” (edito da ChiareLettere) è la storia del leader politico che è stato più a lungo presidente del Consiglio dopo Benito Mussolini e Giovanni Giolitti. A scriverla è il giornalista del Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto che racconta i fatti noti e quelli sconosciuti, rimossi o dimenticati dell’uomo che nell’ultimo mezzo secolo ha forgiato l’Italia a sua immagine e somiglianza: dalle origini dell’attività imprenditoriale alla “discesa in campo” fino alle alle leggi ad personam e alle vicende giudiziarie. Il libro è stato presentato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il titolo è lo stesso dell’opuscolo distribuito da Silvioin milioni di copie a tutte le famiglie del Paese alla vigilia delle elezioni politiche del 2001. “Una” (edito da ChiareLettere) è ladel leader politico che è stato più a lungo presidente del Consiglio dopo Benito Mussolini e Giovanni Giolitti. A scriverla è il giornalista del Fatto Quotidiano Giannichei fatti noti e quelli sconosciuti, rimossi o dimenticati dell’uomo che nell’ultimo mezzo secolo ha forgiato l’Italia a sua immagine e somiglianza: dalle origini dell’attività imprenditoriale alla “discesa in campo” fino alle alle leggi ad personam e alle vicende giudiziarie. Ilè statoto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GA7_Official : Lasciato solo dalla dirigenza che non voleva rinnovare la bandiera della squadra con la sindrome di Peter Pan, tutt… - borghi_claudio : @PippoTurchese Ma integrali a casa tua... Uno stato non è mica una catena di sant'antonio. La storia che gli immigr… - gippu1 : #NantesJuventus Angel Di Maria è il secondo giocatore della storia della Juventus a segnare una doppietta in Franci… - ConfindustriaBS : La #scuola che verrà: storia di una 'contaminazione' generativa tra scuola e impresa. Giovedì 2 marzo, dalle ore 10… - maccario_marta : RT @ChaanelChanel: Il blocco alcolico con i picchi di share più alti in puntata. come si apprezza e si riconosce quando una storia è vera i… -