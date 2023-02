"Una pistola". Morto nel suo ufficio: la tragedia che sconvolge la finanza mondiale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Mondo della finanza americana e internazionale sconvolta: è stato trovato Morto il finanziere statunitense Thomas Lee, 78 anni, in circostanze che lasciano pensare a un suicidio. La notizia del decesso è stata riferita dai famigliari del magnate senza fornire dettagli. Secondo il New York Post, Lee è stato trovato questa mattina privo di vita nel suo ufficio di Manhattan con una pistola con cui si sarebbe sparato. Il dipartimento di polizia di New York interpellato dall'agenzia Reuters non ha per il momento rilasciato alcun commento. L'indirizzo in cui Lee è stato ritrovato senza vita, la 767 Fifth Avenue, è lo stesso degli uffici della sua società, la Thomas H Lee Capital LLC. "Mentre il mondo lo conosceva come uno dei pionieri nel settore del private equity e un uomo d'affari di successo - ha dichiarato Michael ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Mondo dellaamericana e internazionale sconvolta: è stato trovatoil finanziere statunitense Thomas Lee, 78 anni, in circostanze che lasciano pensare a un suicidio. La notizia del decesso è stata riferita dai famigliari del magnate senza fornire dettagli. Secondo il New York Post, Lee è stato trovato questa mattina privo di vita nel suodi Manhattan con unacon cui si sarebbe sparato. Il dipartimento di polizia di New York interpellato dall'agenzia Reuters non ha per il momento rilasciato alcun commento. L'indirizzo in cui Lee è stato ritrovato senza vita, la 767 Fifth Avenue, è lo stesso degli uffici della sua società, la Thomas H Lee Capital LLC. "Mentre il mondo lo conosceva come uno dei pionieri nel settore del private equity e un uomo d'affari di successo - ha dichiarato Michael ...

