Una fot***a | Gerard Pique | la frase rubata in diretta Sconcerto in mondovisione

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Barcellona perde 2-1 a Manchester contro lo United, ed è ufficialmente fuori dall'Europa League. Il gruppo di Xavi esce dopo il pari dell'andata del Camp Nou (2-2) e l'ex difensore, Piqué, l'ha presa male iniziando il programma dedicato alla sua Kings League con un'espressione chiarissima: è visibilmente contrariato, lo streamer Ibai Llanos è seduto accanto a lui ed è rimasto in silenzio, altre persone in collegamento hanno sorriso attendendo la reazione dell'ex calciatore. Dallo sguardo e dalla postura (passa anche una mano tra i capelli in segno di disappunto) s'intuisce cosa sta per dire. "Come va?", gli domanda uno degli interlocutori. Lui accenna a un sorriso poi gli scappa un insulto: "Stavo vedendo la partita, è stata una fo****a rovina". Xavi: “Giocato a viso aperto, ora campionato e Coppa del Re” Le parole usate da Piqué fanno il controcanto a quelle scelte da Xavi ...