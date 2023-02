"Un vero disastro". Quella "profezia" della De Filippi su Costanzo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alcuni anni fa, Maria De Filippi disse che sarebbe stato terribile il momento del distacco da Maurizio Costanzo: ecco cosa rispose e la rivelazione sulla malattia Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alcuni anni fa, Maria Dedisse che sarebbe stato terribile il momento del distacco da Maurizio: ecco cosa rispose e la rivelazione sulla malattia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... battagliaandre1 : @raffaellapaita @tagadala7 Ma ti rendi conto che non ti si puo' sentire e guardare...hai veramente rotto I zebedei.… - MarySpes : RT @Barbarameloni11: Mentre il presidente virtuale Joe Biden rotolava dalle scale in Polonia, quello vero era in Ohio ad assistere le vitti… - Toniapatty : RT @cotrozzi_lisa: Mentre il presidente virtuale Joe Biden rotolava dalle scale in Polonia, quello vero era in Ohio ad assistere le vittime… - Asmodeoinferno : Mentre il presidente virtuale Joe Biden rotolava dalle scale in Polonia, quello vero era in Ohio ad assistere le vi… - massimodelbo : RT @RobertoAvventu2: Mentre il presidente virtuale Joe Biden rotolava dalle scale in Polonia, quello vero era in Ohio ad assistere le vitti… -