Un posto al sole | trama 24 febbraio 2023 | un ritorno inaspettato

Ad Un posto al sole, tornerà una vecchia conoscenza di Palazzo Palladini, nel corso dell'episodio di venerdì 24 febbraio 2023. Intanto, il processo contro Lello Valsano continuerà a riservare molte sorprese, soprattutto in merito alla strategia dell'avvocato del criminale di dimostrare la sua infermità mentale. L'uomo, infatti, ha presentato i propri testimoni e tutti hanno sostenuto che Valsano abbia sempre avuto problemi di natura mentale. Inoltre, l'assassino di Susanna si è ferito alla testa in prigione per far credere a tutti di essere instabile e si è poi presentato in aula per chiedere perdono alle famiglie di Viola e della Picardi. Di fronte all'evoluzione del processo, Niko, la Bruni e i loro amici e parenti saranno sconvolti e temeranno che Valsano possa farla franca. Tutti saranno in forte apprensione ...

