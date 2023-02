Un posto al sole, spoiler 27 febbraio: Silvia sull’orlo del fallimento (Di venerdì 24 febbraio 2023) Continua il successo di Un posto al sole, la sopa opera in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3. Le anticipazioni relative all’appuntamento del 27 febbraio ci fanno sapere che gran parte della puntata sarà dedicata al processo a Valsano. La sentenza è molto vicina e il processo è ormai concluso. Purtroppo, il giudice L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 24 febbraio 2023) Continua il successo di Unal, la sopa opera in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3. Le anticipazioni relative all’appuntamento del 27ci fanno sapere che gran parte della puntata sarà dedicata al processo a Valsano. La sentenza è molto vicina e il processo è ormai concluso. Purtroppo, il giudice L'articolo proviene da KontroKultura.

