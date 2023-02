Un Posto al Sole, anticipazioni al 3 marzo: si chiude il processo a Valsano, guai in arrivo? (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nuovi episodi di Un Posto al Sole in arrivo dal 27 febbraio al 3 marzo su Rai Tre dalle ore 20.45 : ecco cosa accadrà. Il processo a Valsano si è ormai concluso e il verdetto non sembra più così scontato: di seguito, le anticipazioni delle prossime puntate. Soprese e colpi di scena in arrivo nei prossimi episodi di Un Posto al Sole. Lo show, che ormai ha tagliato il traguardo delle 6 mila puntate, è ad oggi uno dei programmi di maggior successo made in Italy. Stando anche alle recenti indiscrezioni, la soap partenopea, incentrata sulle vicende degli inquilini del Palazzo Palladini, sembra non voler accennare alla chiusura. Scopriamo cosa accadrà negli episodi, trasmessi dal 27 febbraio al 3 ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nuovi episodi di Unalindal 27 febbraio al 3su Rai Tre dalle ore 20.45 : ecco cosa accadrà. Ilsi è ormai concluso e il verdetto non sembra più così scontato: di seguito, ledelle prossime puntate. Soprese e colpi di scena innei prossimi episodi di Unal. Lo show, che ormai ha tagliato il traguardo delle 6 mila puntate, è ad oggi uno dei programmi di maggior successo made in Italy. Stando anche alle recenti indiscrezioni, la soap partenopea, incentrata sulle vicende degli inquilini del Palazzo Palladini, sembra non voler accennare alla chiusura. Scopriamo cosa accadrà negli episodi, trasmessi dal 27 febbraio al 3 ...

