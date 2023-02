Un posto al sole anticipazioni 24 Febbraio 2023 (Di venerdì 24 febbraio 2023) . Lello Valsano potrebbe farla franca. Il processo sta prendendo una piega che non avrebbe dovuto prendere e stanno per arrivare molti colpi di scena, in attesa del verdetto finale – che sarà imprevedibile. Guido è felicissimo per avere ritrovato il suo vecchio amico di avventure. Lui e L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey (Di venerdì 24 febbraio 2023) . Lello Valsano potrebbe farla franca. Il processo sta prendendo una piega che non avrebbe dovuto prendere e stanno per arrivare molti colpi di scena, in attesa del verdetto finale – che sarà imprevedibile. Guido è felicissimo per avere ritrovato il suo vecchio amico di avventure. Lui e L'articolo proviene da MediaTurkey.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianmancho1 : RT @JuveOfficialSup: Tutto ormai alla luce del sole Il posto ideale per così tanto letame #figcMafia #uefaMafia #DisdettaDaznSky #Gravina… - hate_mich : RT @JuveOfficialSup: Tutto ormai alla luce del sole Il posto ideale per così tanto letame #figcMafia #uefaMafia #DisdettaDaznSky #Gravina… - francetic4_yael : RT @Cinzy08_: Non ho più parole...sta gente dovrebbe marcire in un posto dove non tocca il sole...picchiare una bambina solo perché nn indo… - suuunheart : @capannone4 E UN POSTO AL SOLE ANCORAAAAAA CI SARÀÀÀÀÀ - robobtob : Questa altra che entra ogni volta per creare un posto al sole ???? quando tra sti due non c'è mai stato niente #GFVip -